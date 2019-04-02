Не Зеленський: що здивувало аналітиків США у виборах президента України

В Америці коментують українські вибори – називають їх чесними і мирними, і водночас дивуються високим відсоткам, які набрали деякі кандидати.

Офіційної реакції Вашингтона поки що немає, можливо тому, що це був лише перший тур виборів. Але, наприклад, сенатор-республіканець Роб Портман заявив, що вітає мирний і чесний перший тур виборів. І тут погоджуються як американські спостерігачі, так і експерти: те, що вибори пройшли вільно і чесно – ознака того, що Україна – повноцінна демократична держава, і це – потужний сигнал Росії.

Американські експерти, які вчора дискутували щодо українських виборів в аналітичному центрі Атлантична рада, як от Джон Гербст, були здивовані, наскільки багато голосів набрав Юрій Бойко і мало Анатолій Гриценко. А от двійкою фаворитів і результатами Володимира Зеленського вони здивовані не були. Кажуть, це було прогнозовано, бо народ часто обирає гаманцем, і якщо економіка не в найкращому стані – прагне змін.

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Окрім того, тяжіння до нових обличь, так би мовити, не заплямованих політикою – нині тренд загальносвітовий. Професор техаського університету Бейлор Сергій Куделя навіть проводить паралелі між Зеленським і Трампом, бо обидва вели свою кампанію на автентичності, відсутності політичного бекграунду.

А от професор Колумбійського університету Дональд Ґрін, який досліджує політичні кампанії вже понад 20 років, каже: в Америці частина людей люблять Трампа, інші – ненавидять, але через те, що він довгий час був шоуменом, майже кожен американець думає, що він знає цю людину. Саме тому, каже професор Ґрін, люди з різних країн і епох обирають на найвищі щаблі влади зірок, людей публічних. Бо їм не треба заново себе презентувати.

Тепер, погоджуються експерти, все має звестися до команд двох кандидатів і їхніх програм. Бо це – найважливіше. Однак, професор Дональд Ґрін, який аналізував не один десяток перегонів, каже: перемога – це комбінація факторів, зокрема і таких, що контролювати вкрай складно – зокрема стан економіки, війна у країні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чого очікувати від другого туру виборів.

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