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Опасные бойлеры: на что обратить внимание при покупке и чего остерегаться

Бойлеры для нагрева воды, изрядно выручают украинцев, ведь в последнее время централизованного снабжения горячей воды бесполезно ждать. Но как оказалось, эти устройства могут быть очень опасны.

В 90% столичных домов бойлер – непредвиденная проектом конструкция. Старые электрические сети перегружены. Чаще всего горят электрощитовые и щитки в подъездах, трансформаторные подстанции.

Впрочем, пожар может возникнуть даже в квартире. В зоне наибольшего риска – старые здания – их в Киеве половина от всего жилого фонда, еще 40% сведены – в период до 90-х. И только каждый 10-й – можно назвать современным.

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Сейчас уже 50 тысяч киевлян окончательно отказались от централизованного горячего водоснабжения и установили бойлеры. Тепловики жалуются – чем больше будет таких людей, тем больше будет себестоимость нагрева воды, ведь устаревшее оборудование не рассчитано на плавающее количество потребителей. Значит, тепловики несут убытки.

К слову, почему в Киеве не работают мусорки за 200 тыс. грн.

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