Небезпечні бойлери: на що звернути увагу при покупці та чого остерігатися

Бойлери для нагрівання води, неабияк виручають українців, адже останнім часом централізованого постачання гарячої води марно чекати. Але як виявилось, ці пристрої можуть бути дуже небезпечні.

У 90% столичних будинків бойлер – непередбачена проектом конструкція. Старі електричні мережі перевантажені. Найчастіше горять електрощитові та щитки у під’їздах, трансформаторні підстанції.

Втім, пожежа може виникнути навіть у квартирі. У зоні найбільшого ризику – старі будівлі – їх у Києві половина від усього житлового фонду, ще 40% зведені – в період до 90-х. І лише кожен 10-й – можна назвати сучасним.

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Нині вже 50 тисяч киян остаточно відмовилися від централізованого гарячого водопостачання і встановили бойлери. Тепловики нарікають – чим більше буде таких людей, тим більшою буде собівартість нагрівання води, адже застаріле обладнання не розраховане на плаваючу кількість споживачів. Значить, тепловики зазнають збитків.

До слова, чому в Києві не працюють смітники за 200 тис. грн.

Опубліковано Жовтень, 06 в 14:07



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