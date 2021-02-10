Негода в Україні: Київ у заторах, Рівненщину рятують військові, а прогнози погоди невтішні

У Києві з ранку 10 лютого знову сильний снігопад, в результаті чого у місті утворилися значні затори. На під’їздах до столиці розгорнуто вісім пунктів обігріву. Загалом над розчищеннням доріг працюють майже дві тис. комунальників та понад 1 тис. одиниць техніки.

Рівненщина за останню добу постраждала від негоди чи не найбільше. Напередодні тут випала місячна норма опадів. Ситуація на трасах – складна. Усюди затори, громадський транспорт працює із запізненням. Влада попросила допомоги у військових – аби звільнити шляхи від снігових заметів. Прогнози синоптиків невтішні. Завтра снігопади стануть іще потужнішими.

Через негоду на Івано-Франківщині та Закарпатті оголошено сніголавинну небезпеку. Можливе припинення дорожнього руху та перебої в електропостачанні на Прикарпатті. Синоптики обіцяють хуртовини та шквальний вітер. В гірських районах – сильний дощ зі снігом. Через ожеледицю сталися десятки аварій, є смертельні. Аби люди могли перечекати завірюху, надзвичайники облаштували мобільні та стаціонарні пункти обігріву. Вже завтра синоптики обіцяють до 20° морозу.

Негода в Україні

10 лютого через сильні снігопади в Україні без світла залишились 62 населених пункти у п’яти областях.

Знеструмленими залишаються 21 населений пункт у Херсонській області, у Чернівецькій – 20, Закарпатській – 9, Київській – 6 та Одеській – 6.