Невтішне майбутнє Одеси: через забудову частина міста сповзає у море

Одеська Південна Пальміра, улюблене місце відпочинку українців, може сповзти в море.

Про екологічне лихо попереджають архітектори. Нині тут вікна у вікна вже мешкають 20 тисяч людей. І депутати голосують за подальшу забудову Гагарінського плато.

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За кілька років число будинків зросте втричі. Замість запланованого проекту стадіону та школи – незабаром зведуть чотири нові хмарочоси. І це при тому, що вже нині через хаотично розташовані висотки ні проїхати, ні пройти.

Архітектори кажуть – причина у щільності та швидкості забудови.

Нагалаємо, у прикарпатській Верховині пацієнтів лікують у приміщеннях позаминулого століття.

Опубліковано Жовтень, 03 в 10:45



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