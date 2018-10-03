Невтішне майбутнє Одеси: через забудову частина міста сповзає у море
Одеська Південна Пальміра, улюблене місце відпочинку українців, може сповзти в море.
Про екологічне лихо попереджають архітектори. Нині тут вікна у вікна вже мешкають 20 тисяч людей. І депутати голосують за подальшу забудову Гагарінського плато.
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За кілька років число будинків зросте втричі. Замість запланованого проекту стадіону та школи – незабаром зведуть чотири нові хмарочоси. І це при тому, що вже нині через хаотично розташовані висотки ні проїхати, ні пройти.
Архітектори кажуть – причина у щільності та швидкості забудови.
Нагалаємо, у прикарпатській Верховині пацієнтів лікують у приміщеннях позаминулого століття.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!