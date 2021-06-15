Правоохранителям удалось избежать заказного убийства бизнесмена из Сербии. Для этого им пришлось провести спецоперацию — сымитировать похищение мужчины в Киеве.

По данным Офиса генпрокурора, в 2020 году жена предпринимателя и ее брат решили похитить и убить мужчину на территории Украины, где он занимался бизнесом. Для этого сообщники привлекли украинца.

Бизнесмен хотел развестись с женой и лишить ее денег. По этой причине женщина с братом намеревались похитить предпринимателя, заставить подписать необходимые документы и убить.

Женщина передала гражданину Украины, который временно проживал за границей, информацию о своем муже. Жена бизнесмена рассказала, что он несколько раз в год приезжает в Украину, чтобы проконтролировать деятельность своих предприятий.

За убийство бизнесмена женщина пообещала украинцу квартиру в Москве стоимостью $2 млн. После заказа преступления украинские правоохранители сымимитировали похищение мужчины в столице, чтобы проверить намерения подозреваемых, находившихся тогда в Сербии.

Вскоре один из организаторов приехал в Украину и заплатил $ 10 тыс. украинцу за исполнение первой части противоправного плана. Его задержали правоохранители и сообщили о подозрении по ст. 15, ст. 146, ст. 15 и ст. 115 УК Украины.

Сейчас организатор находится под стражей без права внесения залога. Правоохранители готовят запрос о международной правовой помощи, чтобы привлечь к ответственности других участников преступления.

Поджог женщины

Недавно произошел трагический случай в Киевской области — мужчина поджег собственную жену. Во время семейного застолья супруги поссорились.

Женщина выгнала мужа из его дома за то, что тот начал говорить ей оскорбительные слова. После этого мужчина принес из подсобного помещения пластиковую бутылку, вылил из нее бензин на жену и поджег ее.