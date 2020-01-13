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Ніде вчитися. У Вишневому батьки протестують через брак шкіл

У місті Вишневе, що є сателітом Києва відбувається шкільний протест. У населеному пункті, де лише офіційно проживають майже 40 тис. людей катастрофічно не вистачає шкіл.

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У навчальному закладі №1 діти змушені вчитися у три зміни. Нову, простору школу збудували ще торік. Відкрити обіцяли з початку навчального року, але школа так і не відкрилась. Батьки вийшли на протест. Деталі у сюжеті Сергія Сіліна.

Нагадаємо, на Буковині жителі Чорнівки перекрили дорогу з вимогою включити їх в ОТГ.

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