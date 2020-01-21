Обстріли чути навіть удень: як проходить режим тиші на передовій

Дістатися до нульових позицій на ділянці фронту можна тільки з військовими. Цивільна автівка такою дорогою далеко не заїде.

На позицію журналістів пускають уперше. Надто вже вона не проста навіть для цієї, досить гарячої ділянки фронту. Як ворог дотримується режиму тиші, чути навіть удень.

З інтервалом у декілька хвилин гупає безперестанку зовсім поруч. За звуком бійці визначають – це міномети калібром 82 і навіть 120 міліметрів – заборонені Мінськими домовленостями.

Відстань між ворожими і нашими укріпленнями чимала, тому загарбники і накривають великим калібром, зі стрілецької зброї не дістають.

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Прицільністю окупанти особливо не переймаються. Гатять, буває, і по цивільних.

Нещодавно російським найманцям підвезли нової зброї. Нацгвардійці це відчули одразу.

Часом військові просять знімальну групу сховатися у бліндаж. Довго стояти надворі небезпечно. Нещодавно на тому місці зазнали поранень декілька бійців.

Завтра цей відрізок передової, вкотре з’явиться у фронтових зведеннях. Для когось – це лише цифри і назви, суха статистика. Для воїнів – небезпека цілком реальна, хоча за роки війни вже звична.

Нагадаємо, українська сторона у Тристоронній контактній групі у Мінську 16 січня заявила про необхідність повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання саме через те, що безпекова ситуація на Донбасі лишається напруженою – тривають обстріли, є загиблі та поранені.

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