Онкобольные умирают в очереди: почему в Украине не делают операции

Когда речь идет о болезни вопрос цены стоит, как никогда актуально. И особенно, когда речь идет о онкозаболеваниях. В Украине сложных операций не делают, потому что от не родной доноров нельзя, а лечение за границей очень дорого – сотни тысяч долларов.

У Минздрава деньги на такие операции есть, но там большая очередь и люди часто в ней не доживают.

Интересно, что стерильные боксы для пересадок в Украине таки есть – в Киевском центре трансплантации. Но дальше аутотрансплантации здесь не идут. Старое оборудование вышло из строя, а нового город не покупает. Хотя подали новую заявку, и столичный департамент рассматривает возможности ее удовлетворить.

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Остается надеяться, что в бюджете Киева найдутся 40-50 миллионов для этого оборудования. Правда, для трансплантации в Украине еще надо решить вопрос с перемещением костного мозга через границу и компенсацию зарубежным и отечественным донорам. Но чиновники Минздрава всего этого не сделали. Как и не подготовили государственную программу лечения рака.

Напомним, в Украине набирает обороты сезон гриппа. Пока эпидемиологический порог не преодолела ни одна из областей, однако в некоторых из них уже фиксируют резкий всплеск заболеваемости.

Опубликовано Октябрь, 29 в 10:42



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