Онкохворі помирають у черзі: чому в Україні не роблять операції

Коли йдеться про хвороби питання ціни постає, як ніколи актуально. І особливо, коли йдеться про онкозахворювання. В Україні складних операцій не роблять, бо від не рідних донорів не можна, а лікування за кордоном занадто дороге – сотні тисяч доларів.

МОЗ має гроші на такі операції, але там велика черга і люди часто в ній не доживають.

Цікаво, що стерильні бокси для пересадок в Україні таки є – у Київському центрі трансплантації. Але далі аутотрансплантації тут не йдуть. Старе обладнання вийшло з ладу, а нового місто не купує. Хоч подали нову заявку, і столичний департамент розглядає можливості її задовольнити.

Дивіться: Переведення годинників. 5 порад для правильного переходу на зимовий час

Залишається сподіватись, що у бюджеті Києві знайдуться 40-50 мільйонів для цього обладнання. Щоправда, для трансплантації в Україні ще треба вирішити питання з переміщенням кісткового мозку через кордон та компенсацію зарубіжним і вітчизняним донорам. Але чиновники МОЗу усього цього не зробили. Як і не підготували державну програму лікування раку.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів сезон грипу. Поки епідеміологічний поріг не подолала жодна з областей, однак у кількох з них вже фіксують різкий сплеск захворюваності.

Опубліковано Жовтень, 29 в 10:42



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.