Топлива стало больше, однако очередей не меньше: ситуация на АЗС в Украине

В мае на территорию Украины завезли вдвое больше топлива, чем в апреле. По данным аналитиков, в этом месяце ситуация еще улучшится. На автозаправочных станциях уже увеличивают лимиты продаж топлива, однако очереди на АЗС пока не уменьшаются. Как заправиться топливом, не потратив целый день – в сюжете Фактов ICTV.

Есть несколько лайфхаков, как заправиться и не потратить целый день. Существуют Telegram-каналы, где оповещают, на каких заправках есть бензин, и в мобильных приложениях АЗС. Через них можно купить больше топлива, чем на заправке. Однако самое главное – это талоны на бензин.

Есть заправки, которые продают только по талонам, и тогда можно заправиться, даже не стоя в большой очереди. Талоны на топливо продают большинство сетей, но в основном для предприятий. Очень часто их перепродают в интернете. Однако специалисты предостерегают, что там легко встретить подделку. И подчеркивают – на заправке равны все.

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– Где-то они такую ​​легенду услышали. Нам говорят: слушайте, у меня же топливо в приложении, я могу без очереди. Мы удивились. Говорим: у всех равные права, даже я, когда я уезжаю заправляться, тоже стою в очереди, — подчеркнул директор по стратегическому маркетингу сети АЗС Александр Мельничук.

АЗС ввели жесткие правила, чтобы спекулянты не скупали топливо для перепродажи. Сейчас украинцы придумали кучу бизнес-идей.

– Могу привезти 95 бензин, заправить вам авто, перелить в другую канистру. Ответственно и быстро. Качество гарантирую. Чеки предоставлю. Обращайтесь, – говорится в одном из интернет-объявлений.

Аналитики говорят, что в мае ситуация все-таки улучшилась. В Украину завезли вдвое больше топлива, чем в апреле. В июне импорт еще вырастет на треть. Заработают и дополнительные 1,5 тыс. заправок, которые сейчас простаивают. Но ждать снятия ограничений пока точно рано.

— Еще несколько месяцев нам нужно, чтобы построить надежную и мощную систему, чтобы полностью удовлетворять наши потребности. До этого будет достаточно напряженная ситуация, возможно, не такая, как сегодня, но достаточно напряженная, – считает эксперт на рынке нефтепродуктов Сергей Куюн.

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