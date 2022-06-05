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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Пального побільшало, однак черг не поменшало: ситуація на АЗС в Україні

Христина Гавриш журналістка Факти ICTV Юля Захарченко редакторка стрічки

У травні на територію України завезли вдвічі більше пального, ніж у квітні. За даними аналітиків, цього місяця ситуація ще покращиться. На автозаправних станціях вже збільшують ліміти продажів пального, проте черги на АЗС поки що не зменшуються. Як заправитись пальним, не витративши цілий день – у сюжеті Фактів ICTV.

Є декілька лайфхаків, як заправитись та не витратити цілий день. Існують Telegram-канали, де сповіщають, на яких заправках є бензин, та у мобільних додатках АЗС. Через них можна купити більше пального, ніж на заправці. Однак найголовніше – це талони на бензин.

Є заправки, які продають лише по талонах, і тоді можна заправитись навіть не стоячи у великій черзі. Талони на пальне продають більшість мереж, але здебільшого для підприємств. Дуже часто їх перепродають в інтернеті. Однак фахівці застерігають, що там легко натрапити на підробку. І наголошують – на заправці рівні всі.

Зараз дивляться

– Десь вони таку легенду почули. Нам кажуть: слухайте, у мене ж пальне в додатку, я можу без черги. Ми здивувались. Кажемо: у всіх рівні права, навіть я, коли я їду заправлятися, теж стою у черзі, – наголосив директор зі стратегічного маркетингу мережі АЗС Олександр Мельничук.

Фото: Pexels

АЗС запровадили жорсткі правила, щоб спекулянти не скуповували пальне для перепродажу. Нині українці придумали купу бізнес-ідей.

– Можу привезти 95 бензин, заправити вам авто, перелити в іншу каністру. Відповідально та швидко. Якість гарантую. Чеки надам. Звертайтеся, – йдеться в одному з інтернет-оголошень.

Аналітики кажуть, що у травні ситуація таки покращилась. В Україну завезли удвічі більше пального, ніж у квітні. У червні імпорт ще зросте на третину. Запрацюють і додаткові 1,5 тис. заправок, які нині простоюють. Але очікувати зняття обмежень поки що точно зарано.

– Ще декілька місяців нам потрібно для того, щоб збудувати надійну та потужну систему, щоб повністю задовільняти наші потреби. До цього буде досить напружена ситуація, можливо, не така, як сьогодні, але досить напружена, – вважає експерт на ринку нафтопродуктів Сергій Куюн.

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