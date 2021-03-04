Реконструкція хрущовок у Києві: перші два етапи проекту готові

Київська міськдержадміністрація проведе комплексну реконструкцію застарілого житла в столиці спільно з приватним підприємством Інститут урбаністики. Перші два етапи проекту вже готові.

Заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп повідомив, що вже на сьогодні визначили основні кроки, необхідні для реалізації програми реконструкції застарілого житла.

За його словами, вже проведено дослідно-аналітичну роботу, зокрема аналіз нормативної бази для реалізації програми та міжнародного досвіду, вибір оптимальних механізмів фінансування реконструкції.

Особливу увагу було приділено правам та обов’язкам мешканців будинків, що підлягатимуть реконструкції, а також врегулюванню питань оформлення права власності на житло.

Далі планують зайнятись тотальною перевіркою застарілого житла. Це дасть змогу визначити межі територій реконструкції відповідно до чинної містобудівної та проектної документації.

Після затвердження характеристик і меж кварталів для реновації, черговості та способів здійснення реконструкції проект програми винесуть на розгляд Київради.

У Києві відновлюють застарілий житловий фонд

Нещодавно у Києві почали реконструювати хрущовки, тому людей тимчасово відселили з деяких приміщень.

Загалом у столиці 2 195 будинків з 165 529 квартирами вважаються застарілою забудовою. Такі будинки не відповідають сучасним вимогам до комфортного життя і потребують значних витрат на утримання і ремонт.