Победа над нацизмом или фашизмом: почему Россия годами подменяет понятия

День победы над фашистской Германией — так во времена СССР называли 9 мая. Советская пропаганда упорно внушала, что победили именно фашистов. Хотя сами немцы себя считали нацистами, так о них говорил и весь мир.

— Есть факты, когда военнопленные немецкие солдаты даже устраивали драки, потому что советские их называли фашистами, — отмечает директор Центрального государственного кинофотофоноархива Украины имени Г. С. Пшеничного Владислав Берковский.

Впервые программу нацистской партии Адольф Гитлер озвучил в 1920 году. Фашизм в Италии зарождается чуть раньше. Его идеолог — Бенитто Муссолини. Для фашистов прежде было государство, для нацистов — нация. Фашисты сотрудничали с церковью, для нацистов регилия была одна — партия.

— Бенито Муссолини приветствовал победу Гитлера и называл, что это пришли к власти немецкие фашисты. Хотя в Германии их руководители считали итальянцев ниже. В фашизме не было антисемитизма, — говорит заместитель начальника отдела анализа тоталитарных режимов Института национальной памяти Виктория Яременко.

Но советская пропаганда упорно боролась именно с фашистами. О победе над фашизмом вся кинохроника, фильмы, книги. В советских школьных учебниках о нацизме ни слова. Понятие подменяют не случайно. Ведь Советский Союз десятилетиями строил социализм, а гитлеровская Германия — национал-социализм. Получается слишком похожи между собой режимы.

Казалось бы, после развала Союза, должна вернуться правильная терминология. Но Россия и дальше использует термин фашизм. В этом тоже есть умысел — путинский режим похож на нацистский.

Украина после развала СССР наоборот начала называть вещи правильно. Уже даже школьники понимают сущность обоих режимов.

Зеленский о Дне победы над нацизмом

9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом. На эту памятную дату президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам.

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