Перемога над нацизмом чи фашизмом: чому Росія роками підміняє поняття

День перемоги над фашистською Німеччиною – так у часи СРСР називали 9 травня. Радянська пропаганда вперто вселяла, що перемогли саме фашистів. Хоча самі німці себе вважали нацистами, так про них говорив і увесь світ.

– Є історичні факти, коли військовополенонені німецькі солдати навіть влаштовували бійки, тому що радянські їх називали фашистами, – зазначає директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного Владислав Берковський.

Вперше програму нацистської партії Адольф Гітлер озвучив 1920 року. Фашизм в Італії зароджується трохи раніше. Його ідеолог – Бенітто Мусоліні. Для фашистів насамперед була держава, для нацистів – нація. Фашисти співпрацювали з церквою, для нацистів регілія була одна – партія.

– Беніто Муссоліні вітав перемогу Гітлера і називав, що це прийшли до влади німецькі фашисти. Хоча в Німеччині їхні очільники вважали італійців нижчими. В фашизмі не було антисемітизму, – каже заступниця начальника відділу аналізу тоталітарних режимів Інституту національної пам’яті Вікторія Яременко.

Але радянська пропаганда вперто боролася саме з фашистами. Про перемогу над фашизмом вся кінохроніка, фільми, книги. У радянських шкільних підручниках про нацизм ні слова. Поняття підмінюють не випадково. Адже Радянський Союз десятиліттями будував соціалізм, а гітлерівська Німеччина – націонал-соціалізм. Тож виходить надто схожі між собою режими.

Здавалося б, після розвалу Союзу, мала б повернутися правильна термінологія. Але Росія і далі використовує термін фашизм. У цьому теж є умисел – путінський режим схожий на нацистський.

Україна ж після розвалу СРСР навпаки почала називати речі правильно. Уже навіть школярі розуміють сутність обох режимів.

Зеленський про День перемоги над нацизмом

9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом. На цю пам’ятну дату президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців.

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