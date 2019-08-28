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Факти / Відео / Україна

Перемир’я не стало режимом припинення вогню: ворог продовжує обстріли на передовій

За місяць режиму припинення вогню бійці ООС згадують озброєння, з яких гатили бойовики. Це і АГС, і Утьос, і ДШК тощо.

Один з териконів, захоплений бойовиками, представляє собою справжній укріпрайон. Це ідеальне місце для влаштування провокацій по українських позиціях поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду з окупованої Горлівки.

Читайте: Гра нервів на передовій: як бійці ООС пильнують ворога

Приводом для атак бойовиків міг стати і просто український прапор, що майорить над опорниками.

Перший місяць оголошеного перемир’я так і не став режимом припинення вогню. За статистикою, бойових втрат не стало менше порівняно з попередніми періодами. 8 загиблих, 17 поранених, і це не враховуючи тих, хто підірвався на розтяжках і мінах. Красномовні цифри продовжують трагічний список жертв війни на сході України.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює на передовій найсекретніший підрозділ ООС.

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