Перемир’я не стало режимом припинення вогню: ворог продовжує обстріли на передовій
За місяць режиму припинення вогню бійці ООС згадують озброєння, з яких гатили бойовики. Це і АГС, і Утьос, і ДШК тощо.
Один з териконів, захоплений бойовиками, представляє собою справжній укріпрайон. Це ідеальне місце для влаштування провокацій по українських позиціях поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду з окупованої Горлівки.
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Приводом для атак бойовиків міг стати і просто український прапор, що майорить над опорниками.
Перший місяць оголошеного перемир’я так і не став режимом припинення вогню. За статистикою, бойових втрат не стало менше порівняно з попередніми періодами. 8 загиблих, 17 поранених, і це не враховуючи тих, хто підірвався на розтяжках і мінах. Красномовні цифри продовжують трагічний список жертв війни на сході України.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює на передовій найсекретніший підрозділ ООС.