Під вогнем і з димовими шашками. У Щасті армійці врятували двох поранених

Попри зменшення кількості обстрілів на передовій минула доба не обійшлася без поранень. Двоє армійців госпіталізовані. Окупаційні війська під керуванням російського командування змінили характер вогню від хаотичного до точного точкового.

Попри зменшення обстрілів цього тижня терористичні війська збільшили географію атак. Вперше за кілька місяців у фронтові зведення повертається місто Щастя на Луганщині. Де російські снайпери серед білого дня поцілили в двох армійців. А військовим, щоби забрати поранених товаришів, довелося під ворожим вогнем застосувати димові шашки.

Дивіться: 75 тис. грн за інвалідність: у Черкасах лікар вимагав гроші з АТОшника

Та рекордною кількістю атак бойовиків цього тижня відзначилась Мар’їнка. Тут терористичні війська поцілили у місцевого жителя на городі та кілька разів вдалися до спроб зайти в українські укріплення, однак намарно.

До слова, на Донбасі окупанти почали використовувати якусь новітню російську зброю.Уламки дивних снарядів годинами тліють на сонці та дивно переливаються.

Опубліковано Жовтень, 27 в 19:01



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.