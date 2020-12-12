Танк Булат, БТР-4Е, Оплот и бронемашина Дозор-Б: планы Укроборонпрома на 2021

Укроборонпром выполнил государственный заказ 2020 на 99%. Такое мнение высказал директор государственного концерна Юрий Гусев. Однако признал, что значительно сократилось количество выпущенной новой и модернизированной техники.

На Харьковщине, где есть три мощных оборонительных предприятия, председатель Укроборонпрома отчитался за работу оборонных предприятий в 2020 и рассказал о планах на следующий год.

Для украинской армии на заводе имени Малышева в этом году отремонтировали и модернизировали несколько Булатов. Но не сделали ни одного Оплота для Вооруженных сил Украины.

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Эти танки — гордость оборонной промышленности Украины. Их приняли на вооружение 2009, но войско так и не получило. Потому что слишком дорогие для бюджета. К тому же, в боевой машине есть русские детали. Как их заменить на отечественные — до сих пор не придумали.

Бронетанковый завод до сих пор не получил ни копейки за анонсированным еще в сентябре контракте на 136 млн грн на модернизацию танка Т-64 БМ2. А харьковское конструкторское бюро имени Морозова в этом году наконец завершило скандальный контракт на 45 БТРов для Вооруженных Сил — заказ 2016 блокировала военная приемка Минобороны, ее не устраивало качество импортной стали.

О планах на следующий год и объем государственного заказа для оборонных предприятий председатель концерна пообещал публично рассказать в ближайшее время.

Новый глава Укроборонпрома

3 декабря Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева гендиректором Укроборонпрома.

Во время своей первой пресс-конференции Юрий Гусев сообщил, что ГК Укроборонпром прекратит свое существование в 2021 году.

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