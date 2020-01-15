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Факты / Видео / Украина / Общество

После 10 лет просьб родителей в Осовцах на Волыни открыли школу

На Волыни наконец открыли новую школу в селе Осовцы. Новоселье несколько раз откладывали, хотя помещение было готово на 90%. Родители даже не пускали детей на учебу, потому что в старой школе находиться было уже опасно. Факты ICTV следили за этим от начала и не раз рассказывали об ужасных условиях в которых приходилось учиться детям.

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10 лет родители просили для своих детей новое заведение и три года назад таки заставили чиновников начать строительство, которое столкнулось с кучей проблем. Но теперь, когда более 200 учеников сели за новенькие парты в школе, родители вздохнули с облегчением. Говорят, что наконец мечта нескольких поколений сбылась. Детали в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, на Волыни построили новый районный суд, оборудованный по последнему слову техники и с соблюдением европейских стандартов.

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