Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Після 10 років прохань батьків у Осівцях на Волині відкрили школу

На Волині нарешті відкрили нову школу в селі Осівці. Новосілля декілька разів відкладали, хоча приміщення було готове на 90%. Батьки навіть не пускали дітей на навчання, бо в старій школі знаходитись було вже небезпечно. Факти ICTV стежили за цим від початку і не раз розповідали про жахливі умови в яких доводилося вчитися дітям.

Дивіться: Не вміють конвертувати валюту та множити: чому українські учні не знають математику

10 років батьки просили для своїх дітей новий заклад і три роки тому таки змусили чиновників  розпочати будівництво, яке зіткнулося з купою проблем. Та тепер, коли більше 200 учнів сіли за новенькі парти у сучасній школі, батьки зітхнули з полегшенням. Кажуть, що нарешті мрія декількох поколінь збулася. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, на Волині збудували новий районний суд, який обладнаний за останнім словом техніки та з дотриманням європейських стандартів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Роздають паї всім родичам депутатів. На Волині розгорівся земельний скандал
Не вміють конвертувати валюту та множити: чому українські учні не знають математику
Хотіла пожартувати: у Луцьку сестри випали з вікна на сьомому поверсі
На Волині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали вісім осіб
Школа у поміщенні клубу: на Прикарпатті люди вийшли на пікет
Зручність за 50 млн грн. На Волині збудували районний суд за стандартами ЄС
Електронні учнівські та студентські квитки запровадять у 2020-2021
Онлайн-щоденник та зарядка гаджетів від ходьби: стартапи українських школярів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка