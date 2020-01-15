Після 10 років прохань батьків у Осівцях на Волині відкрили школу

На Волині нарешті відкрили нову школу в селі Осівці. Новосілля декілька разів відкладали, хоча приміщення було готове на 90%. Батьки навіть не пускали дітей на навчання, бо в старій школі знаходитись було вже небезпечно. Факти ICTV стежили за цим від початку і не раз розповідали про жахливі умови в яких доводилося вчитися дітям.

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10 років батьки просили для своїх дітей новий заклад і три роки тому таки змусили чиновників розпочати будівництво, яке зіткнулося з купою проблем. Та тепер, коли більше 200 учнів сіли за новенькі парти у сучасній школі, батьки зітхнули з полегшенням. Кажуть, що нарешті мрія декількох поколінь збулася. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, на Волині збудували новий районний суд, який обладнаний за останнім словом техніки та з дотриманням європейських стандартів.

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