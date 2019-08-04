Юг страны накрыли мощные ливни. Какие города пострадали больше всего

Затопленые улицы и машины, уничтожено дорожное покрытие, десятки поваленных деревьев – накануне Одессой пронеслась буря. Дождь начался после обеда и продолжался до сегодняшнего утра. Ливневки не справились с большим количеством осадков и дороги превратились в реки.

Горожане подсчитывают убытки, а спасатели до сих пор ликвидируют последствия непогоды.

Сергей еще со вчерашнего дня искал номера от своей машины, потерял, когда пытался переехать дорогу.

На Деволановском спуске, который рядом с морским портом, разорвало канализационный коллектор. Большая вода сняла асфальт до песчаной кладки. Вся эта масса стремительно стекала вниз и изувечила десятки автомобилей. Людям буквально пришлось откапывать свои машины.

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Много бед непогода натворила и в области. Всю ночь спасатели откачивали воду из частных домов и убирали поваленные деревья. Шквальный ветер пообрывал линии электропередач. Десятки населенных пунктов остались без света.

Непогода в Одесской области будет бушевать еще и сегодня до вечеру. Спасатели призывают по возможности не выходить из дома, не ходить под билбордами и старыми балконами и не парковать машины под деревьями.

К слову, смерчи, ливень и шквалы: непогода в Украине оставила без света три области.

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