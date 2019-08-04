Південь країни накрили потужні зливи. Які міста постраждали найбільше

Затоплені вулиці та машини, знищене дорожнє покриття, десятки повалених дерев – напередодні Одесою пронеслася буря. Дощ почався по обіді і тривав до сьогоднішнього ранку. Ливнівки не впоралися з великою кількістю опадів і дороги перетворилися на річки.

Містяни підраховують збитки, а рятувальники досі ліквідовують наслідки негоди.

Сергій ще відучора шукав номери від своєї машини, які загубив, коли намагався переїхати дорогу.

На Деволанівському узвозі, що поряд із морським портом, розірвало каналізаційний колектор. Велика вода зняла асфальт аж до піщаної кладки. Вся ця маса стрімко стікала вниз і понівечила десятки автівок. Людям буквально довелося відкопувати свої машини.

Читайте: Якою буде погода в Україні у серпні – прогноз

Чимало лиха негода накоїла і в області. Усю ніч рятувальники відкачували воду з приватних будинків та прибирали повалені дерева. Шквальний вітер пообривав лінії електропередач. Десятки населених пунктів залишилися без світла.

Негода на Одещині вируватиме ще й сьогодні до вечора. Рятувальники закликають, по можливості не виходити з дому, не ходити під білбордами та старими балконами і не паркувати автівки під деревами.

До слова, смерч, злива і шквали: негода в Україні залишила без світла три області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.