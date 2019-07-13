Взрывы мин слышно постоянно: на передовой накрывают позиции наших защитников

Противник напомнить о себе не забывает, взрывы мин слышать постоянно.

В бойца на позывной Мэнни от того грохота ни одна мышца на лице не дернется. Такая стрельба здесь каждое утро, сегодня будильник зазвонил в шесть.

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Оккупанты накрывают соседние позиции наших защитников. Работает новая смена террористов, они активны, однако неуклюжие.

Благо, на позициях нет гражданских, давно отсюда уехали. Впрочем, бдительности терять все равно нельзя, говорят воины. Как-никак, враг работает по артиллерии. Дистанция такова, что стрелковое оружие недостающее.

Захватчики то никак успокоятся. Наши военные получают разрешение от командования их успокоить.

Как бы там ни суетились российские наемники, наши ребята знают, они все равно уступают украинским военным – как менее боевым духом и расположением укреплений.

Напомним, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Минских соглашений должны соблюдать обе стороны.

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