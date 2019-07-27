Півтисячі обстрілів за три доби: ОБСЄ фіксує порушення бойовиками режиму тиші

Після нетривалого затишшя ворог знову порушив режим припинення вогню. Проросійські найманці з автоматичного гранатомета обстріляли позиції українських захисників неподалік Кримського. Один військовий поранений.

За минулу добу втрат немає. Обстрілів не зафіксовано. У штабі ООС запевняють: наші армійці надійно контролюють противника на лінії зіткнення, при цьому не порушуючи режиму тиші.

До режиму тиші Світлодарська дуга була найгарячішою точкою на Донбасі. Тут два тижні українські бійці приймали артилерійський вогонь на себе, поки не вдалося збити російський безпілотник-коригувальник.

У сусідньому Зайцевому калібри хоч і були менші, але бойовики були більш влучні. Керована протитанкова ракета влучила у спостережний пост, двоє армійців, серед яких дівчина, дивом врятувались.

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Здавалось, ювілейний 20-й режим припинення вогню подавав великі надії. Вперше заговорили про його безстроковість, вперше заборонили стріляти навіть з автоматів, вперше почали натякати про покарання в разі порушення режиму тиші. Однак слабка надія розлетілася на друзки у першу ж добу.

Днями це було обстріляно хутір Вільний – гармати бойової машини піхоти. А оборонці Луганського опинилися під вогнем автоматичного гранатомету, те ж саме сталося неподалік Причепилівки і біля Кримського.

Штаб ООС повідомляє: цього тижня двоє поранених під час режиму тиші. Ще красномовніше говорять цифри звіту ОБСЄ, лише за перші три добі тиші спостерігачі нарахували понад півтисячі фактів її порушення. Передумов для припинення вогню українські військові не бачать на жодній ділянці фронту. Окупована частина Донбасу буквально нашпигована танками та артилерією.

Єдина поступка для українських військових – відкривати вогонь у відповідь їм дозволено. Хоча і цьому дозволу на передовій дивуються – лише вогонь у відповідь військовослужбовці відкривають вже шостий рік поспіль. Але і тут є небезпека. Якщо військовий бачить, як бойовики завозять і встановлюють міномети, відкривати вогонь – не мають право. Дозвіл буде лише, коли ворожий міномет почне стріляти.

До слова, Факти ICTV розповідали про життя людей на передовій.

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