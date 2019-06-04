Плачуть навіть чоловіки. Реакція на п’яту серію серіалу HBO Чорнобиль

У США вийшла остання серія міні-серіалу Чорнобиль, який став супер популярним по всьому світу. В ньому розповідається про трагедію 1986-го року, чесно і без спроб щось приховати. Події, показані у фільмі дійсно приголомшують. Плачуть навіть чоловіки.

В інтерв’ю сценарист фільму Крейг Мезін зізнався, що той факт, що в Україні, Білорусі, Росії добре сприйняли серіал, значить для нього більше, ніж будь-яка гарна рецензія критиків. Команда, яка створювала фільм, працювала із цілою низкою консультантів, зокрема і людей, які пам’ятають СРСР – їх Мезін просив вичитувати і критикувати його текст.

Команда хотіла, аби достовірними були не лише ключові факти катастрофи, але й усі деталі: номерні знаки автомобілів, газети, одяг, навіть цигарки, які курили в той час. Україною Крейг Мезін почав цікавитися ще в університеті, коли познайомився з двома американками українського походження. Цю дружбу сценарист відзначив створенням однієї з головних героїнь, Уляни Хомюк, вигаданого збирального образу усіх науковців, які допомагали ліквідувати аварію.

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Героїню, яку грає Емілі Вотсон, я назвав на честь двох моїх українських подружок, скомбінувавши їхні ім’я і прізвище. Я відчуваю особливу близькість до людей зі Східної Європи, бо звідти походить моя родина. Але також ці люди зробили дуже самовіддану річ, яка врятувала багатьох, – Крейґ Мезін, сценарист та продюсер міні-серіалу Чорнобиль

Подружки, про яких він говорить, це – Уляна Легедза і Дора Хом’як, з якими він учився у Прінстоні. Дора попросила трохи змінити прізвище. Вона зізнається: коли Крейг вперше сказав їй, що працює над фільмом, поставилася насторожено, бо екранізація української історії на заході рідко виходила точною.

Але розповідає: Крейг дуже ретельно досліджував аварію, книжка, яка ледь не найбільше вплинула на нього – це Чорнобильська молитва Світлани Алексєєвіч, нобелівської лауреатки із Білорусі.

Катастрофічна брехня, ігнорування фактів радянською владою, і до якої глобальної трагедії це могло призвести – все це шокує американців. Цей серіал став найбільш рейтинговим за всю історію – нині його оцінюють у 9,7 бали із 10 на престижному сайті IMDb. Такої оцінки не має навіть Гра престолів.

До слова, НВО опублікував 5 серію міні-серіалу про аварію на Чорнобильській АЕС. Дивіться, що було в заключній серії.

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