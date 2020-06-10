Угрожают и давят на родных. Как коллекторы выбивают долги у украинцев
В период карантина активизировались коллекторы. Должники не имеют средств чтобы оплатить кредит и так называемые вымогатели пользуются, потому что с этого живут.
Выкупают долги в быстрых кредиторов, или же работают за процент от возвращенных денег. В Ассоциации финансовых компаний коллекторов оправдывают, но соглашаются, есть и недобросовестные.
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Если заемщик не отдает деньги, то давить готовы на родных, коллег по работе. Эксперты говорят, для того, чтобы узнать информацию о украинцах скупают базы данных, мониторят социальные сети.
А если не получат деньги — цинично перепродают долг другим коллекторским организациям.
В полиции жалуются на связанные руки. Поскольку деятельность коллекторских организаций в Украине не регулируется законом. Поэтому, пользуясь этим, с украинцев выбивают деньги любыми методами.
В декабре 2019 года законопроект о защите прав должников депутаты поддержали в первом чтении. Надеются, что до летних каникул удастся утвердить его окончательно.
Коллекторам на законодательном уровне запретили запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и предоставлять им неправдивые данные относительно размера и характера их задолженности. За депутатский законопроект проголосовали 309 народных депутатов.
Законопроект также предлагает установить запрет на использование вульгарной или нецензурной лексики, фраз, которые задевают личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.
Также коллекторы больше не имеют права звонить со скрытых номеров и любым способом сообщать о задолженности третьим лицам.