Погрожують та тиснуть на рідних. Як колектори вибивають борги в українців

У період карантину активізувались колектори. Боржники не мають за що сплатити позику і так звані вимагачі цим користуються, бо з цього живуть.

Викупають борги у швидких кредиторів, або ж працюють за відсоток від повернених грошей. В Асоціації фінансових компаній колекторів виправдовують, але погоджуються, є і недобросовісні.

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Якщо позичальник не віддає гроші, то тиснути готові на рідних, колег по роботі. Експерти кажуть, для того, щоб дізнатись інформацію про українців скуповують бази даних, моніторять соціальні мережі.

А якщо не отримають гроші – цинічно перепродають борг іншим колекторським організаціям.

У поліції нарікають на зв’язані руки. Тому що діяльність колекторських організацій в Україні не регулюється законом. Тож, користуючись цим, з українців вибивають гроші будь-якими методами.

У грудні 2019 року законопроект про захист прав боржників депутати підтримали в першому читанні. Сподіваються, що до літніх канікул вдасться затвердити його остаточно.

Колекторам на законодавчому рівні заборонили залякувати боржників, дезінформувати їх, погрожувати і надавати їм неправдиві дані щодо розміру та характеру їхньої заборгованості. За депутатський законопроект проголосували 309 народних депутатів.

Законопроект також пропонує встановити заборону на використання вульгарної та нецензурної лексики, фраз, які зачіпають особисту честь і гідність боржника, його ділову репутацію, а також використовувати силу.

Також колектори більше не мають права дзвонити з прихованих номерів і будь-яким способом повідомляти про заборгованість третім особам.

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