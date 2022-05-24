Угрозы от РФ звучали с самого утра – ГПСУ о первом дне войны на острове Змеиный

Все украинские защитники, находившиеся на острове Змеиный в день начала полномасштабной войны 24 февраля, были под сильным давлением Российской Федерации.

О событиях на острове три месяца назад в эфире марафона национальных телеканалов сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, армия РФ обстреливала пограничников, применяя корабельно-катерный состав и авиацию.

– Все защитники, находившиеся на острове 24 февраля, – герои. На них оказывали давление захватчики с самого утра и в течение всего дня. Впоследствии одному из военных, наверное, надоело слышать угрозы и призывы сдаться, поэтому ответил ставшей легендарной фразой о корабле, даже не ожидая, что сделает этим для поднятия боевого духа украинцев, – отметил Андрей Демченко.

Представитель Государственной пограничной службы предполагает, что военнослужащий даже не знал, что аудиофайл с фразой был распространен в сети, потому что произнес ее незадолго до того, как остров был захвачен.

Канал связи для общения между островом и морскими судами был только в пограничной заставе острова Змеиный, и только пограничники могли вести эти переговоры.

Сам аудиофайл был сделан военнослужащими на материковой части Украины. Они, также имея радиостанцию, фиксировали все агрессивные действия корабельно-катерного состава РФ в море в тот день.

После этого этот аудиофайл был распространен в публичную плоскость.

Впоследствии появилась информация, что автором фразы о российском военном корабле является пограничник из Золотоноши Роман Грибов.

Ни ГПСУ, ни ВСУ это не опровергали, чтобы не создать угрозу безопасности находившихся в плену военнослужащих с острова Змеиный.

23 мая пограничники сообщили, что Роман Грибов участвовал в информационной операции по прикрытию.

Настоящий автор фразы “русский военний корабль, иди на***” уже освобожден из плена. Сейчас ему ничего не угрожает. Его имя обещают сообщить немного позже.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: УНИАН

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