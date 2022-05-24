Погрози від РФ лунали з самого ранку – ДПСУ про перший день війни на острові Зміїний
Усі українські захисники, які перебували на острові Зміїний в день початку повномасштабної війни 24 лютого, були під шаленим тиском Російської Федерації.
Про події на острові три місяці тому в ефірі марафону національних телеканалів повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
За його словами, армія РФ обстрілювала прикордонників, застосовуючи корабельно-катерний склад та авіацію.
– Усі захисники, які перебували на острові 24 лютого, – герої. На них тиснули загарбники з самого ранку й протягом всього дня.
Згодом одному з військових, напевно, набридло чути погрози та заклики здатися, тому відповів фразою про корабель, що стала легендарною, навіть не очікуючи, що зробить цим для підняття бойового духу українців, – зазначив Андрій Демченко.
Речник Державної прикордонної служби припускає, що військовослужбовець навіть не знав, що аудіофайл із фразою був поширений у мережі, тому що промовив її незадовго до того, як острів захопили.
Канал зв’язку для спілкування між островом й морськими судами був лише в прикордонній заставі острова Зміїний, і тільки прикордонники могли вести ці перемовини.
Сам аудіофайл зробили військовослужбовці на материковій частині України. Вони, також маючи радіостанцію, фіксували всі агресивні дії корабельно-катерного складу РФ в морі того дня.
Після того цей аудіофайл був поширений у публічну площину.
Згодом з’явилася інформація, що автором фрази про російський військовий корабель є прикордонник із Золотоноші Роман Грибов.
Ні ДПСУ, ЗСУ це не спростовували, щоб не створити загрозу безпеці військовослужбовців із острова Зміїний, які перебували в полоні.
23 травня прикордонники повідомили, що Роман Грибов брав участь в інформаційній операції з прикриття.
Справжній автор фрази “русскій военний корабль, іді на***” вже звільнений із полону. Нині йому нічого не загрожує. Його ім’я обіцяють повідомити трішки згодом.
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Фото: УНІАН