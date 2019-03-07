Покупці шикуються в черги: як ветеран АТО створює унікальні ляльки

У Києві ветеран війни, повернувшись додому та пройшовши реабілітацію після численних поранень, почав створювати ляльок, які як дві краплі схожі на справжніх дітей.

У процесі виробництва їхній автор Сергій наносить до 40 шарів фарби, промальовує кожну судину та складочку. А кожну волосину майбутньої ляльки – прошиває вручну.

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Ляльок легко сплутати із живими дітьми, тож вони швидко підкорили серця багатьох українців і не тільки. Тепер покупці шикуються в черги, аби і собі замовити таке творіння.

Раніше Факти ICTV писали про життя людей біля лінії зіткнення на Донбасі.

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