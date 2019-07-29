Поляки собрали 4,5 млн грн для семьи украинца, умершего на заработках

Серьезного расследования и справедливого приговора требует история с украинским работником в Польше. Василий Чорней из Прикарпатья умер в июне, когда находился на заработках в Польше. Ему стало плохо прямо на работе, и вместо больницы работодатели вывезли тело мужчины в лес, где тот умер. Женщину руководительницу задержали, но вопросов еще очень много.

Трагедия украинского гастарбайтера, который умер из-за безразличия польского работодателя, всколыхнула не только Украину, но и всю Польшу. За несколько недель наши западные соседи пожертвовали семье погибшего Василия Чорнея – шестьсот тысяч злотых, это почти четыре с половиной миллиона гривен.

Организовал сбор денег консул Украины в Познани Витольд Горовский. Он извинился перед прикарпатской семьей и одновременно поблагодарил полякам, которые откликнулись на беду украинца. Неравнодушных оказалось более 5 тыс.

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Жена погибшего Наталья не может сдержать слез. Женщина работает медсестрой, с зарплатой в три тысячи гривен обеспечить семью ей не под силу.

Правда деньги дадут не сразу, а будут выплачивать ежемесячно – по две тысячи злотых, это примерно 15 тыс. гривен пока самый маленький ребенок не достигнет совершеннолетия. Кроме этого, все трое детей будут иметь ежемесячно по полторы тысячи злотых на протяжении обучения в вузе.

Но больше всего родные хотят узнать правду о гибели мужа. Ведь до сих пор история Василия Чорнея из Прикарпатья – окутана тайнами. Не известна даже причина смерти.

Тело Василия нашли присыпанным опилками только в лесополосе. Сейчас дело расследует польская полиция. Работодательницу задержали, она во всем призналась. Между тем многие поляки в своих комментариях осуждают поступок своей землячки и просят прощения у более полутора миллиона украинских работников.

К слову, в Польше женщина-работодатель вывезла украинца без сознания и покинула его там умирать.

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