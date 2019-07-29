Поляки зібрали 4,5 млн грн для родини українця, що помер на заробітках

Серйозного розслідування і справедливого вироку вимагає історія з українським заробітчанином у Польщі. Василь Чорней із Прикарпаття помер у червні, коли перебував на заробітках у Польщі. Йому стало зле просто на роботі, та замість лікарні роботодавці вивезли тіло чоловіка в ліс, де той помер. Жінку керівницю затримали, та запитань ще дуже багато.

Трагедія українського заробітчанина, який помер через байдужість польського працедавця, сколихнула не лише Україну, а й усю Польщу. За кілька тижнів наші західні сусіди пожертвували родині загиблого Василя Чорнея – шістсот тисяч злотих, це майже чотири з половиною мільйони гривень.

Організував збір грошей консул України в Познані Вітольд Горовський. Він вибачився перед прикарпатською сім’єю і водночас подякував тим полякам, які відгукнулися на біду українців. Небайдужих виявилося понад 5 тисяч.

Дивіться: В останнє дзвонив і плакав. На Франківщині поховали загиблого у Польщі заробітчанина

Дружина загиблого Наталя не може стримати сліз. Жінка працює медсестрою, із зарплатою в три тисячі гривень забезпечити сім’ю їй не під силу.

Щоправда гроші дадуть не одразу, а виплачуватимуть щомісяця – по дві тисячі злотих, це приблизно 15 тисяч гривень допоки найменша дитина не досягне повноліття. Крім цього, всі троє дітей матимуть щомісяця по півтори тисячі злотих протягом навчання у виші.

Але найбільше рідні хочуть дізнатися правду про загибель чоловіка. Адже досі історія Василя Чорнея із Прикарпаття – оповита таємницями. Не відома навіть причина смерті.

Тіло Василя знайшли присипане тирсою тільки в лісосмузі. Нині справу розслідує польська поліція. Роботодавицю затримали, вона у всьому зізналася. Тим часом багато поляків у своїх коментарях засуджують вчинок своєї землячки і просять вибачення у понад півтора мільйона українських заробітчан.

До слова, у Польщі жінка-роботодавець вивезла непритомного українця та покинула його там помирати.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.