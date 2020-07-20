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Рентабельный бизнес: как на Львовщине фермер выращивает черные нектарины

На Львовщине фермер уже 13 лет выращивает экзотический, как для Запада Украины фрукт — черные и красные нектарины, персики и еще 36 их разновидностей. Ему удалось разрушить стереотипы и доказать, что выращивание персика на Львовщине может быть рентабельным бизнесом.

В саду выращивают 36 сортов персика. В среднем за сезон фермер с одного гектара получает до 20 тонн фруктов. Урожай уже начали собирать.

Мужчина адвокат, но обожает садоводство. А то, что любишь, всегда хорошо удается, говорит фермер. Поэтому со временем хобби переросло в бизнес. Сегодня его сад плодово-ягодных раскинулся на 20 гектарах. Здесь груши, яблоки, сливы, вишни и абрикосы. 5 гектаров отведено под персик.

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Но в этом году из-за холодной весны и дождливое лето урожай не слишком обильный. А часть деревьев вообще придется выбросить.

Поэтому и цены на отечественные персики будут несколько выше, чем в прошлом году. За килограмм ранних плодов фермер правит 40 грн. Это оптовая цена, когда же фрукт попадает на рынок — стоимость может вырасти вдвое.

Сбор персиков длится с июля и до середины сентября. Солнечный фрукт прямо из сада доставляют в супермаркеты Львова и санатории области.

А другой фермер в Одесской области использует остатки от овощей для создания гранулированного топлива. Оно вдвое дешевле, чем деревянные пеллеты и экологически чистое.

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