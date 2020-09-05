Понад 3 тис. кущів та 150 різних сортів. Як вирощують виноград під Києвом

Кліматичні зміни помітні неозброєним оком. Вони почалися вже давно і відчуваються не лише підвищенням температури, кількістю опадів і таненням льодовиків. Сільгоспкультури, які раніше вирощували тільки на півдні, тепер соковито ростуть у північніших районах.

Виноградник Гронко на Київщині – це сімейний бізнес. 20 років тому Володимир та Наталя посадили перші 15 кущів. Згодом вирішили, що цього їм замало. Нині на двох гектарах мають понад 3 тис. кущів. Тепер це місце відпочинку, хобі та бізнес.

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Загалом тут 150 сортів винограду. Один з найраніших, з якого починаються виноградні жнива – кишмиш. Він без кісточок, дозріває зазвичай в середині серпня.

Втім, цього річ ранні осінні і пізні весняні заморозки зробили свою справу – перші грона зібрали на 10 днів пізніше, та й урожаю менше.

Тут лише столовий виноград, вино з нього не роблять. Грони під своїм брендом подружжя продає оптом одній із відомих мереж магазинів.

Цими вихідними запрошують усіх поціновувачів винограду до себе в гості, оскільки вперше вирішили влаштувати день відкритих дверей.

Тут можна не лише посмакувати різні сорти винограду, а й просто погуляти та й на спеціальній фотозоні зробити собі гарні світлини. А ще – обрати саджанці, послухати професійні поради та власноруч зібрати соковиті грона.

Вирощування екзотичних персиків на Львівщині

На Львівщині фермер уже 13 років вирощує екзотичні чорні та червоні нектарини, персики та ще зо тридцять їхніх різновидів. Йому вдалося зруйнувати стереотипи і довести, що вирощування персика на Львівщині може бути рентабельним бізнесом.

У саду вирощують 36 сортів персика. У середньому за сезон фермер з одного гектара отримує до 20 тонн фруктів. Урожай уже розпочали збирати.

Чоловік адвокат, але обожнює садівництво. А те, що любиш, завжди добре вдається, каже фермер. Тож із часом хобі переросло у бізнес. Його сад плодово-ягідних розкинувся на 20 гектарах. Тут груші, яблука, сливи, вишні та абрикоси. 5 гектарів відведено під персик.

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