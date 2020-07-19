В Виннице участники боевых действий на Донбассе открыли уже четыре успешных бизнес-проекта

В Виннице бывшие участники боевых действий открыли четыре бизнеса. В этом им помог местный благотворительный фонд. Каждый профинансировали почти на 100 тыс. грн.

Теперь бывшие участники АТО имеют свое дело, налаживают мирную жизнь и думают о расширении и трудоустройства своих собратьев.

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Бывший боец ​​92-й бригады превратил свое хобби в дело жизни. После бизнес курсов участник АТО, бывший преподаватель Донецкого университета, филолог Михаил Жилин взялся за выпекание пончиков.

Поддержать ветерана решили благотворители и дали более 100 тыс. грн на бизнес. Михаил утверждает, что человек должен наслаждаться не только вкусом, но и подачей.

Ветеран Сергей Бондаренко открыл медовый бизнес. Бывший боец ​​даже не представлял, что когда-то будет заниматься пасекой. Он производит необычайные сладости с медом, сухофруктами и орехами.

Сначала Сергей сам укладывался в дело, но денег не хватало. Благодаря поддержке благотворителей он смог приобрести необходимое оборудование.

Сейчас в Виннице уже четыре проекта, основанные бывшими бойцами. После бизнес курсов их поддержали в одном из местных благотворительных фондов.

Возвращать полученные деньги бывшие бойцы не будут. Они уже сами становятся благодетелями. Создали вместе с фондом ресурс, куда будут делать взносы и помогать другим бойцам стать на ноги.

Экономический прогноз для экономики Украины на 2020 год

Во время смягчения карантинных ограничений украинская экономика начала восстанавливаться. Однако ожидается, что выход на докризисные показатели займет как минимум несколько кварталов.

В рамках спецпроекта Киевского международного экономического форума представители крупного украинского бизнеса – Виталий Антонов, Игорь Никонов, Борис Шестопалов, Василий Хмельницкий – оценили перспективы национальной экономики во втором полугодии 2020 года и поделились своим видением антикризисных мер.

Основатель OKKO Group Виталий Антонов заявил, что по разным оценкам, в 2020 году падение мирового ВВП составит от 4,6% до 7,6%. Но украинская экономика, не имея достаточного запаса прочности по сравнению с развитыми государствами, может потерять еще больше.