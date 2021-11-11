Посилюють захист кордону: як Україна готується зупиняти потік мігрантів з Білорусі

На польсько-білоруському кордоні вже кілька днів тривають драматичні події з біженцями, які намагаються через Польщу прорватися до Німеччини чи інших країну Євросоюзу. Тим часом Україна також готується до можливої спроби прориву кордону мігрантами з Білорусі.

У Польщі за п’ять кілометрів від кордону ситуацію контролюють поліцейські, які пропускають лише поодинокі автомобілі. На самому польсько-білоруському кордоні мігрантів стримують військовослужбовці.

Поляки – місцеві мешканці – переконані, що ситуація під контролем, а тому спокійно реагують на те, що відбувається.

У Міністерстві оборони Польщі поінформували, що білоруси стягують до кордону озброєних людей у військовій формі. На оприлюдненому відомством відео можна помітити людей зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.

Сьогодні техніку із військовими почали стягувати до кордону і поляки.

Цієї ночі група, до якої входило півтори сотні біженців, намагалася силою перейти кордон. І такі спроби протягом останніх днів вони здійснювали сотні разів. Мігрантів зупиняли польські військові.

Тим часом у Волинській області, неподалік від села Грабове, українські правоохоронці також готуються до стримування можливого потоку мігрантів із Білорусі.

Саме неподалік села Грабове перетинаються кордони трьох країн – України, Польщі та Білорусі. І за триста кілометрів звідси нелегали прориваються в Польщу.

Через міграційну кризу на українському кордоні з Білоруссю посилять охорону: залучать 8,5 тис. військовослужбовців Державної прикордонної служби, Нацгвардії та поліцейських.

Польовий табір на Волині розгорнули за декілька кілометрів від Польщі та Білорусі. Там українські силовики тренуються злагоджено діяти в разі масового прориву кордону мігрантами.

Особливий резерв прикордонників і нацгвардійців удосконалює сценарій стримування масових протестів. Відпрацьовують різні варіанти подій, але поки що без зброї.

– Ми є резервом. Ми будемо діяти як підсилення тих підрозділів, які знаходяться на кордоні з Польщею та Білоруссю. Там відбуваються масові порушення держкордону неозброєними громадянами. Тому (українські силовики діятимуть, – Ред.) без застосування зброї – просто відтісненням цих громадян, – пояснив Віталій Рижак, начальник штабу прикордонної комендатури швидкого реагування.

Україна має понад тисячу кілометрів кордону з Білоруссю. Лише на Волині – понад двісті кілометрів. У Міністерстві внутрішніх справ допускають сценарій, за якого мігранти з Білорусі можуть спробувати прорватися на територію нашої країни.

– За оцінкою розвідувальних органів, на території Республіки Білорусь знаходяться від 5 тис. мігрантів, які сьогодні спрямовуються у бік Польщі. Ми розглядаємо один зі сценаріїв, що мігранти можуть у певний час бути спрямовані в бік державного кордону України, – зазначив очільник МВС Денис Монастирський.

Водночас голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко вважає, що поки прямої загрози для України немає.

– Ситуація, яка розвивається на даний момент: ми не бачимо, що у нас завтра виникне така міграційна криза, як на кордоні між Польщею, Литвою та Республікою Білорусь, – наголосив Дейнеко.

У найближчі два тижні по всій Україні пройдуть командно-штабні навчання силовиків, щоб у разі реальної загрози вони злагоджено й оперативно стали на захист наших кордонів.

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