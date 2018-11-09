Повернення Дизель Шоу: як пережили втрату та коли почнуться виступи
Своє горе нещодавно пережили актори DIZEL STUDIO. Їхній автобус, повертаючись із гастролей, потрапив в аварію. Загинула Марина Поплавська, ще кілька акторів отримали різні травми. Після жалоби, Дизелі вирішили продовжити свою діяльність і даватимуть концерти. Кажуть, працюватимуть заради пам’яті про Марину.
Вони прийняли рішення – в жодному випадку – не закривати проект. Відтак, вже цього тижня – троє із Дизелів – повернулись на знімальний майданчик.
А вже з нового року артисти вирушать у всеукраїнський концертний тур.
Дивіться: Від вчительки до зірки Дизель Шоу: ким була Поплавська і найкращі виступи
Про те ж, аби знайти альтернативу королеві гумору, як називали в команді Марину Поплавську, мова навіть не йде. Бо незамінні, кажуть, все-таки бувають.
Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року у ДТП під Києвом.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!