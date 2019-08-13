Полномасштабное нападение и авиаудары: 8 вероятных сценариев агрессии Кремля

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину может произойти в любой момент. Об этом заявил помощник заместителя главы Офиса президента Иван Апаршин.

Наша разведка смоделировала восемь вероятных сценариев агрессии Кремля.

Самый страшный вариант – это полномасштабное нападение и авиаудары. Ведь сейчас у российско-украинской границы враг собрал тысячи тактических самолетов и вертолетов. А также ракетных войск и артиллерии.

Не исключают в Офисе президента и то, что Россия может ударить ракетами с ядерными боеголовками.

Но наиболее вероятный сценарий Кремля – ​​внутреннее противостояние. Чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, Кремль может использовать свои силы спецопераций и террористов с оккупированных территорий.

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К слову, 12 августа российские власти признали, что под Северодвинском на воздух взлетел малогабаритный ядерный реактор, который является частью двигателя объекта военного назначения.

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