Повномасштабний напад і авіаудари: 8 ймовірних сценаріїв агресії Кремля
Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну може статися будь-якої миті. Про це заявив помічник заступника глави Офісу президента Іван Апаршин.
Наша розвідка змоделювала вісім ймовірних сценаріїв агресії Кремля.
Найстрашніший варіант – це повномасштабний напад і авіаудари. Адже нині біля російсько-українського кордону ворог зібрав до тисячі тактичних літаків та вертольотів. А також ракетних військ та артилерію.
Не відкидають у Офісі президента і те, що Росія може вдарити ракетами з ядерними боєголовками.
Та найбільш ймовірній сценарій Кремля – внутрішнє протистояння. Аби дестабілізувати ситуацію в Україні, Кремль може використати свої сили спецоперацій і терористів з окупованих територій.
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До слова, 12 серпня російська влада визнала, що біля Сєверодвінська у повітря злетів малогабаритний ядерний реактор, який є частиною двигуна об’єкта військового призначення.