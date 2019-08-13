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Повномасштабний напад і авіаудари: 8 ймовірних сценаріїв агресії Кремля

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну може статися будь-якої миті. Про це заявив помічник заступника глави Офісу президента Іван Апаршин.

Наша розвідка змоделювала вісім ймовірних сценаріїв агресії Кремля.

Найстрашніший варіант – це повномасштабний напад і авіаудари. Адже нині біля російсько-українського кордону ворог зібрав до тисячі тактичних літаків та вертольотів. А також ракетних військ та артилерію.

Не відкидають у Офісі президента і те, що Росія може вдарити ракетами з ядерними боєголовками.

Та найбільш ймовірній сценарій Кремля – внутрішнє протистояння. Аби дестабілізувати ситуацію в Україні, Кремль може використати свої сили спецоперацій і терористів з окупованих територій.

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До слова, 12 серпня російська влада визнала, що біля Сєверодвінська у повітря злетів малогабаритний ядерний реактор, який є частиною двигуна об’єкта військового призначення.

 

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