Працюють у городах під звуки канонади: життя людей на передовій

Від збройних провокацій російсько-окупаційних військ продовжують потерпати мирні жителі прифронтових селищ.

У Чермалику, під Маріуполем, місцеві мешканці працюють у городах під звуки канонади та побоюються надовго залишатися на відкритій місцевості.

Жодних українських військових опорників у самому Чермалику нема. Тут лише мирні жителі. Це добре відомо й окупантам. Але останні не перестають відкривати вогонь по селищу.

Нині на вулицях селища небагато людей. Місцеві кажуть, зайвий раз з’являтися на відкритій місцевості тут небезпечно.

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До слова, рясні зливи перетворюють окопи українських військових на майже непрохідне болото.

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