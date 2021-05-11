О боеспособности ВСУ и киберпреступности — главное из форума по безопасности

После перерыва на локдаун в Киеве возобновили еженедельный форум Украины 30. В феврале-марте на нем уже обсуждали, как противостоять пандемии, тарифы, систему судопроизводства, малый и средний бизнес, развитие культуры и инфраструктуры. Сегодня говорили о безопасности.

Во время форума президент Украины Владимир Зеленский заверил, что главные принципы представленной им стратегии национальной безопасности это — сдерживание, устойчивость, взаимодействие. То есть Украина готова и в дальнейшем сдерживать агрессора на Восточном рубеже, достигая мира дипломатическими методами и одновременно двигаться по пути евроинтеграции.

— Стратегическим курсом нашего государства является приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в организации Североатлантического договора. Также мы должны обеспечить полноценное членство в НАТО, — сказал Зеленский.

Приоритетными задачами для Украины является боеспособность Вооруженных сил, подготовка резерва и территориальной обороны, которые способны защищать страну в небе, на земле, на море и в киберпространстве. Владимир Зеленский отметил, что сейчас напряжение немного спало, Россия хоть и не полностью, но все же отвела часть войск от украинской границы. А вот глава СБУ призвал не забывать о Беларуси, которая является потенциальным союзником Москвы в случае, если последняя таки решится на полноценное вторжение.

На форуме Украины 30 выступили и министры иностранных и внутренних дел. Глава МВД похвастался одним из полицейских вертолетов, закупленных во Франции. Таких эирбасов в Украине уже два. Еще 28 нацполиция и Нацгвардия получат до конца этого года. Также в планах обустроить центр обслуживания вертолетов в городе Нежин.

Читайте Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку

Говорили сегодня и об информационной и кибербезопасности. Президент анонсировал официальное открытие центра по борьбе с Интернет-преступностью. Это случится спустя несколько недель. Также в планах открыть университет, который будет выпускать специалистов по кибербезопасности. По словам главы государства, там будут высокие стипендии, а выпускники будут обязаны в дальнейшем работать на свое государство.

Более детально о ключевых темах первого дня форума Украина 30. Безопасность страны — читайте в материале Фактов ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.