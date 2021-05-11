Про боєздатність ЗСУ та кіберзлочинність – головне з безпекового форуму

Після перерви на локдаун у Києві відновили щотижневий форум Україна 30. У лютому-березні на ньому вже обговорювали, як протистояти пандемії, тарифи, систему судочинства, малий та середній бізнес, розвиток культури та інфраструктури. Сьогодні говорили про безпеку.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський запевнив, що головні засади представленої ним стратегії національної безпеки це – стримування, стійкість, взаємодія. Тобто Україна готова й надалі стримувати агресора на Східному рубежі, досягаючи миру дипломатичними методами і одночасно рухатися шляхом Євроінтеграції.

— Стратегічним курсом нашої держави є набуття повноправного членства України в ЄС та в організації Північно-атлантичного договору. Також ми повинні забезпечити повноцінне членство в НАТО, – сказав Зеленський.

Пріоритетними завданнями для України є боєздатність Збройних сил, підготовка резерву і територіальної оборони, які здатні захищати країну в небі, на землі, на морі та в кіберпросторі. Володимир Зеленський наголосив, що нині напруга дещо спала, Росія хоч і не повністю та все ж відвела частину військ від українського кордону. Натомість голова СБУ закликав не забувати про Білорусь, яка є потенційним союзником Москви у випадку, якщо остання таки наважиться на повноцінне вторгнення.

На форумі Україна 30 виступили й міністри закордонних і внутрішніх справ. Очільник МВС похвалився одним із поліцейських гелікоптерів, закуплених у Франції. Таких еірбасів в Україні є вже два. Ще 28 нацполіція та Нацгвардія отримають до кінця цього року. Також у планах облаштувати центр обслуговування вертольотів у місті Ніжин.

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Говорили сьогодні й про інформаційну та кібербезпеку. Президент анонсував офіційне відкриття центру боротьби з Інтернет-злочинністю. Це трапиться за кілька тижнів. Також в планах відкрити університет, який випускатиме фахівців із кібербезпеки. За словами голови держави, там будуть високі стипендії, а випусники будуть зобов’язані у подальшому працювати на свою державу.

Детальніше про ключові теми першого дня форуму Україна 30. Безпека країни – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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