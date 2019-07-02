Процветает клонирование: технологии конкуренции на выборах в ВР

Что ни выборы, то новые технологии – на этот раз процветает клонирование. Причем больше всего страдает от этого пропрезидентская партия Слуга народа. Конкуренты не таясь используют узнаваемую символику и цвета лидера гонки, иногда нагло приписывают себе деятельность в общественных организациях или фиктивных фирмах с одноименным названием.

Зе команда даже создала сайт – ЗЕопарк и ежедневно излагает факты махинации. В штабе партии напоминают, что незаконное использование зарегистрированной торговой марки Слуга народа является нарушением интеллектуальной собственности. Такие аферы зафиксировано на трети округов. Скажем, в Черкасской области официальный кандидат от партии Слуга народа Любовь Шпак, но ее конкурент Олег Лысак открыто использует стилистику Слуги народа.

Читайте: Восемь Зеленских и армия Слуг народа. Сколько двойников в избирательных списках

Сам Олег Лысак говорит, что разделяет взгляды президента – поэтому и использует ЗЕ символику.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Похожая ситуация более чем в пятидесяти округах. Поэтому, чтобы показать настоящих кандидатов, в партии Слуга народа создали отдельные сайты под каждого кандидата. Чтобы не попасться на удочки мошенников в сети Опора рекомендуют заблаговременно узнать о кандидатах на своем округе.

Нарушения, по которым уже есть решение суда – это внесение кандидатами в бюллетени ложной информации, что они были или являются членами партии Слуга народа. Теперь ЦИК должен исправить информацию.

К слову, создание коалиции против агрессии РФ: Зеленский встретился с главой МИД Канады.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.