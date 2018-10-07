Прозорі двері, своя лабораторія і метеостанція: сучасна школа на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині є Солонянська опорна школа, до якої звозять дітей з 14 сіл – це сучасний європейський навчальний заклад. Тут діти залюбки вивчають фізику та хімію. Тут прозорі двері, інтерактивні дошки, своя лабораторія і навіть метеостанція.
Портативна метеостанція, спеціальні секції для біологічних досліджень, лабораторії для фізичних та хімічних експериментів – у кожному кабінеті своя родзинка. Діти навчаються залюбки. Окрім теорії, у цій школі є і практика.
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Навчальний заклад має потужну спортивну базу – декілька спортивних майданчиків та навіть зону ворк-аут. Та головне – вона доступна для всіх – тут є пандуси та чотири підйомники.
Вчора Факти ICTV писали, як працює сучасна українська школа.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!