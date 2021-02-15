Рада хоче посилити відповідальність за нетверезе водіння: що передбачає закон

У Верховній Раді до другого читання підготували законопроект, який має посилити відповідальність водіїв за нетверезе водіння. Якщо його ухвалять, водіям більше не вдасться відкупитися у суді, а за водіння напідпитку керманичів зможуть навіть арештовувати.

Натомість, автоблогери та юристи назвали законопроект надто слабким у частині покарання, а нововведення тільки розширять повноваження поліцейських.

Харків’янина Дмитра Бакаєва патрульні зупинили у Борисполі для перевірки у підозрі про крадіжку машини, яка не підтвердилася, втім чоловікові виписали штраф за неувімкнену аварійку під час зупинки. Хоча за це передбачено лише попередження.

Чоловіка зупинили без порушень, придумували штраф та адвокат його оскаржив. Поліцейським оголосили догану за нецензурну лайку. Але такої справедливості добиваються одиниці.

На Львівщині також фіксують порушення. Працівники поліції покарали водія за начебто неувімкнені фари. Правоохоронці зазначили, що відбулося адміністративне затримання, автоспільнота вважає, що це було перевищення повноважень.

Під Верховною Радою водії влаштували акцію протесту – тут саме мали ухвалювати законопроект, який в МВС подають як боротьбу з п’яними водіями.

За словами автоюриста, він ще більше розширює повноваження поліцейських. Приміром, водіїв зобов’яжуть виходити з машини під час зупинки і тримати руки в полі зору копа. Суперечливий пункт і про надання документів поліції.

Та найгірше – на дорогах знову можуть з’явитися так звані нюхачі в погонах. Якщо в Європі профілактичні облави на п’яних водіїв тривають декілька хвилин і з великою кількістю очевидців, то в Україні поліцейським хочуть дозволити профілактики з п’ятниці до понеділка, у святкові дні та щодня з 22.00 до 8.00.

Щороку на дорогах країни поліція ловить понад 100 тис. водіїв напідпитку. І тисячам вдається уникнути відповідальності через корумпованість судів. Тепер так не буде, твердять нардепи.

Штрафи стартуватимууть від 17 тис. грн. Альтернатива судимості – арешт на 10-15 діб. Якщо ж в ДТП є загиблі – позбавлення волі від 10 років.

Та юристи твердять, судді зможуть на свій розсуд обирати кому з порушників присудити штраф, а кого арештовувати. Втім проблема не у штрафах – в країні судді виносять неправомірні рішення, а експерти фальсифікують дослідження.

На початку лютого в Одесі двоє дітей постраждали внаслідок ДТП на перехресті вулиць Розумовської та М’ясоїдовської.

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