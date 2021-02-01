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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Не справился с управлением: на Киевщине водитель наехал на пешеходов, травмировался ребенок

В городе Белая Церковь водитель авто совершил наезд на двух пешеходов, среди которых малолетний ребенок. Инцидент произошел в субботу, 30 января.

Не справился с управлением: на Киевщине водитель наехал на пешеходов, травмировался ребенок

По предварительной информации, 35-летний водитель Renault Logan, двигаясь по проспекту Князя Владимира не справился с управлением и совершил выезд на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов и металлическое ограждение.

В результате наезда травмы получили 45-летний мужчина и 4-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали в больницу.

В Нацполиции сообщили, что в дальнейшем этим делом будут заниматься следователи, которые установят причины совершения дорожно-транспортного происшествия и выяснят все детали.

За субботу и воскресенье, 30-31 января, на территории Киевской области произошло 117 ДТП, в которых погибли два человека.

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