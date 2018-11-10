Рак и болезни сердца. Почему запрещено сжигать листья и как их использовать

Костер из листьев, ветвей и сухой травы – примета осени. Горят они плохо, но окутывают густым вонючим дымом села и города.

В Николаеве чиновники районных администраций совместно с экологами и патрульными отправились в рейды – объяснить людям куда девать опавшие листья.

Но от участников рейда защищаются закрытыми воротами и проклятиями. Чтобы защититься от критики люди жгут костры ночью.

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Коммунальщики бесплатно вывозят листья на специальный полигон. Листья можно сгрести под деревья. Зимой эта подушка защитит корни и ствол от морозов, а весной подкормит органическими микроэлементами.

При сжигании одной тонны листьев производится 9 килограммов вредных веществ. Дым насыщен бензопиреном, что обостряет болезни сердца, легких, приводит к онкологии. Поэтому, сжигать листья в населенных пунктах запрещено законом. Штраф от ста семидесяти до тысячи семисот гривен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какая болезнь убивает украинцев.

Опубликовано Ноябрь, 10 в 19:56



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