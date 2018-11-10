Рак і хвороби серця. Чому заборонено спалювати листя і як його використати
Багаття з листя, гілок і сухої трави – прикмета осені. Горять вони погано, проте окутують густим смердючим димом села та міста.
У Миколаєві чиновники районних адміністрацій спільно з екологами і патрульними вирушили у рейди – пояснити людям куди дівати опале листя.
Та від учасників рейду захищаються зачиненими брамами та прокльонами. Аби захиститися від критики люди палять багаття вночі.
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Комунальники безплатно вивозять листя на спеціальний полігон. Листя також можна згребти під дерева. Взимку ця подушка захистить коріння і стовбур від морозів, а навесні підгодує органічними мікроелементами.
При спалюванні однієї тони листя виробляється 9 кілограмів шкідливих речовин. Дим насичений бензопиреном, що загострює хвороби серця, легенів, призводить до онкології. Тож, спалювати листя у населених пунктах заборонено законом. Штраф від ста сімдесяти до тисячі семисот гривень.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, яка хвороба вбиває українців.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!