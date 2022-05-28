Ракета залетела в открытый гараж: подробности обстрела Запорожья

Один из жителей Запорожья спасся от вражеской ракеты утром 25 мая благодаря правильной реакции.

Этот случай глава областной военной администрации Александр Старух приводит, как пример для других.

– Люди – молодцы. Мужчина был в тонусе, скажем так. Он быстро упал на землю, и ракета залетела в только что открытый им гараж. Таким образом мужчина спасся благодаря своей реакции, – рассказал подробности ракетных обстрелов 25 мая в эфире национального телемарафона Александр Старух.

Дом мужчины, к сожалению, сгорел, как и соседние.

– Люди десятилетиями строили, лелеяли, отрывали каждую копеечку от семейного бюджета, – добавляет руководитель ОВА.

Однако, говорит глава области, ситуация объединила и соседей, и бывших пожарных.

– Все помогли разобрать завалы. Работали, как одна большая семья, – говорит Александр Старух.

Остались невредимыми и пятеро охранников торгового комплекса, который тоже подвергся обстрелу.

Мужчины в момент ракетных ударов РФ находились на нижних этажах.

– К сожалению, погибла женщина, которая, очевидно, шла на рынок. Еще три человека получили незначительные ранения, – отметил руководитель Запорожской ОВА.

Напомним, что 25 мая в 05.13 россияне атаковали Запорожье четырьмя ракетами.

Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны. Три остальные попали в объекты Шевченковского района и торговый центр в Александровском районе.

Кроме ТЦ, повреждения получили более 60 домов в частном секторе одного из районов города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Воздушное командование Восток

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