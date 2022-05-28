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Ракета залетела в открытый гараж: подробности обстрела Запорожья

Татьяна Забожко редактор ленты

Один из жителей Запорожья спасся от вражеской ракеты утром 25 мая благодаря правильной реакции.

Этот случай глава областной военной администрации Александр Старух приводит, как пример для других.

– Люди – молодцы. Мужчина был в тонусе, скажем так. Он быстро упал на землю, и ракета залетела в только что открытый им гараж.

Таким образом мужчина спасся благодаря своей реакции, – рассказал подробности ракетных обстрелов 25 мая в эфире национального телемарафона Александр Старух.

Дом мужчины, к сожалению, сгорел, как и соседние.

– Люди десятилетиями строили, лелеяли, отрывали каждую копеечку от семейного бюджета, – добавляет руководитель ОВА.

Однако, говорит глава области, ситуация объединила и соседей, и бывших пожарных.

– Все помогли разобрать завалы. Работали, как одна большая семья, – говорит Александр Старух.

Остались невредимыми и пятеро охранников торгового комплекса, который тоже подвергся обстрелу.

Мужчины в момент ракетных ударов РФ находились на нижних этажах.

– К сожалению, погибла женщина, которая, очевидно, шла на рынок. Еще три человека получили незначительные ранения, – отметил руководитель Запорожской ОВА.

Напомним, что 25 мая в 05.13 россияне атаковали Запорожье четырьмя ракетами.

Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны. Три остальные попали в объекты Шевченковского района и торговый центр в Александровском районе.

Кроме ТЦ, повреждения получили более 60 домов в частном секторе одного из районов города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Воздушное командование Восток

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