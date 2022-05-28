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Ракета залетіла у відчинений гараж: подробиці ракетного обстрілу Запоріжжя

Тетяна Забожко редакторка стрічки

Один із жителів Запоріжжя врятувався від ворожої ракети вранці 25 травня завдяки правильній реакції.

Цей випадок голова обласної військової адміністрації Олександр Старух наводить, як приклад для інших.

– Люди – молодці. Чоловік був у тонусі, скажімо так. Він швидко впав на землю, і ракета залетіла в щойно відчинений ним гараж.

Таким чином чоловік врятувався завдяки своїй реакції, – переповів подробиці ракетного обстрілу 25 травня в ефірі національного телемарафону Олександр Старух.

Будинок чоловіка, на жаль, згорів, так само, як і сусідні.

– Люди десятиліттями будували, плекали, відривали кожну копієчку від сімейного бюджету, – додає керівник ОВА.

Однак, каже очільник області, ситуація об’єднала і сусідів, і колишніх пожежників.

– Усі допомогли розібрати завали. Працювали, як одна велика родина, – говорить Олександр Старух.

Залишилися неушкодженими й п’ятеро охоронців торговельного комплексу, який теж зазнав обстрілу.

Чоловіки в момент ракетних ударів РФ перебували на нижніх поверхах.

– На жаль, загинула жінка, яка, очевидно, ішла на ринок. Ще троє людей дістали незначні поранення, – зазначив керівник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що 25 травня о 05.13 росіяни атакували Запоріжжя чотирма ракетами.

Одну з них збили сили протиповітряної оборони. Три інші поцілили в об’єкти Шевченківського району та торговельний центр в Олександрівському районі.

Крім ТЦ, пошкоджень зазнали понад 60 будинків в приватному секторі одного з районів міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Повітряне командування Схід

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